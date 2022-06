Suspeito de incendiar delegacia e viaturas no Amazonas é preso

“Realizamos a Operação Cerberus, em conjunto com o delegado Rodrigo Torres, titular da DIP de Manacapuru, para cumprir o mandado de prisão em nome desse envolvido no crime. Após as investigações, conseguimos localizá-lo no bairro Liberdade, em Manacapuru”, disse Moreira.

O delegado Mateus Moreira, titular da 32ª DIP, informou que, na ocasião do crime, infratores atacaram a unidade policial e queimaram quatro veículos, sendo duas viaturas da Polícia Civil, uma da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e um carro de propriedade de um policial civil. Além disso, o delito culminou na fuga de um detento.

Manaus/AM - Rayanderson de Sousa Melo, de 20 anos, foi preso nesta segunda-feira (13), suspeito de envolvimento no ataque à DIP de Caapiranga, ocorrido no dia 7 de junho de 2021.

