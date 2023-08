Mais um suspeito de matar homem que recusou abaixar janela do carro é preso em Manaus

O casal Adrielly Barros e Washington Souza voltava de um show na Arena da Amazônia quando foi abordado por supostos traficantes e baleados após se recusarem a abaixar a janela do carro, de acordo com informações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). A área tem briga intensa por tráfico de drogas.

Yuri foi preso durante patrulhamento no bairro da União. Ainda em maio, cinco homens foram presos suspeitos do mesmo crime.

