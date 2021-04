Médico é preso por estupro de adolescente de 16 anos no Amazonas

Manaus/AM - Um médico de 60 anos foi preso no município de São Sebastião de Uatumã, interior do Amazonas. Ele é suspeito de estuprar um adolescente de 16 anos.

De acordo com informações da polícia, o crime ocorreu nesta segunda-feira (12) em um hotel da cidade. O adolescente foi ao hospital do município com dor no estômago e o médico receitou alguns medicamentos. Além disso, o suspeito também ofereceu remédios que estariam guardados no quarto de um hotel em que vivia.

Ao chegar no local, o médico consumou o abuso sexual. Após o crime, a vítima registrou a denúncia. O médico foi preso, mas negou as acusações. No entanto, um exame de conjunção realizado no adolescente confirmou o ato sexual.

O adolescente recebeu apoio de psicológico e de assistentes sociais. E o médico foi preso em flagrante por estupro e deve permanecer na unidade policial do município à disposição da Justiça.