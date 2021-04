Trio é preso com drogas escondidas em casa de Manaus

Manaus/AM - Policiais Militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, nesta terça-feira (13/04), três homens, um de 27 e dois de 18 anos, por tráfico de entorpecentes, na rua do Areal, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Em patrulhamento, a equipe de motocicletas Rocam 02 avistou dois indivíduos em atitude suspeita e ao efetuar a abordagem e revista foi encontrada uma quantidade de entorpecente, com aspecto de maconha e cocaína. Após questionamentos, a dupla confessou que estava traficando drogas e apontou o local onde havia o restante do produto.

No endereço indicado, a Rocam efetuou a detenção de outro indivíduo que guardava o restante do material ilícito. No total, foi apreendida uma porção média e 17 trouxinhas de substância com aspecto de maconha tipo skunk; 130 trouxinhas de substância com características de cocaína; e uma porção pequena de substância com aspecto de oxi.

Os infratores foram presos e conduzidos ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis. Na delegacia foi constatado que um dos envolvidos tem passagem pela polícia por roubo.