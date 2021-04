Policial é suspeito de atirar contra ex-mulher dentro de casa em Manaus

O suspeito e o rapaz colocaram a mulher no carro, mas, o veículo deu pane mecânica à caminho do hospital. Em seguida, o homem se identificou como policial militar e acionou uma viatura que encaminhou a vítima para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio.

Segundo informações preliminares, a mulher estava trancada dentro do quarto com o homem e, durante uma discussão, ela teria sido baleada. O filho da vítima relatou à polícia que ele ouviu os disparos e teria arrombado a porta do quarto. Ao entrar no cômodo, ele encontrou a mulher desacordada e o ex-companheiro dela tentando socorrê-la.

Manaus/AM - Uma mulher, identidade ainda não revelada, foi baleada supostamente pelo ex-companheiro dentro do apartamento dela, no conjunto Viver Melhor, na zona Norte de Manaus. Ele foi apresentado como Cabo da Polícia Militar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.