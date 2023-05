Manaus tem domingo sangrento com série de assassinatos

Manaus/AM - Manaus registrou ao menos oito homicídios entre a madrugada e a tarde deste domingo (28), em vários bairros da capital.

A maioria dos crimes ocorreu na zona Norte. Segundo a polícia, dois crimes distintos podem ter relação, já que as vítimas são da mesma família.

Sobre os crimes:

- Gabriel Fernandes de Araújo, 21 anos, e outro homem, ainda não identificado, foram executados a tiros na madrugada de hoje (28), no conjunto Nossa Senhora de Fátima. O crime aconteceu na zona norte;

- Um homem de 39 anos, identificado como Gabriel Mendes de Souza, foi executado a tiros pela manhã (28), no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte;

- Uma mulher foi encontrada morta com uma faca no pescoço na manhã deste domingo (28), na Avenida Oitis, no Distrito Industrial, na zona leste. O local está interditado para obras;

- Um homem foi perseguido e executado com oito tiros no fim da manhã deste domingo (28), na rua Aurélio Pinheiro, no bairro Mutirão, zona norte;

- Um homem, ainda não identificado, foi assassinado com nove tiros neste domingo (28), na rua Jaguapitã, no conjunto Águas Claras, no bairro Novo Aleixo, na zona norte;

- O caseiro Vanderson Gabriel Cardoso Garcez, de 19 anos, foi morto a facadas na tarde deste domingo (28). O corpo dele foi encontrado em uma casa na Avenida das Torres, zona Norte de Manaus;

- O corpo de um homem em avançado estágio de decomposição foi encontrado neste domingo (28) na Comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus. De acordo com informações que os moradores passaram aos policiais, o corpo seria de um homem identificado como “Maconha”.