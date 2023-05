Com mãos amarradas, homem é achado crivado de balas em Manaus

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi assassinado com nove tiros neste domingo (28), na rua Jaguapitã, no conjunto Águas Claras, no bairro Novo Aleixo, na zona norte.

A vítima, com idade aproximada entre 25 e 30 anos, foi encontrada de bruços, com as mãos amarradas com fita adesiva e nove tiros pelo corpo, após uma moradora ouvir disparos e avisar a polícia.

Sete disparos atingiram as costas, um na cabeça e um o braço do homem. A avaliação da perícia constatou que o homem foi morto ainda na madrugada.

Este é o quarto homicídio registrado apenas nas primeiras horas da manhã de hoje em Manaus, em um dos fins de semana mais violentos dos últimos meses.