Homem é executado a tiros no meio da rua em plena luz do dia em Manaus

Até o momento não há detalhes das circunstâncias e da autoria do crime, mas a polícia já esteve no local e colheu pistas que podem ajudar a elucidar o homicídio.

O crime ocorreu por volta das 5h50, na rua Raimunda Loureiro. Gabriel foi executado com vários tiros e caiu morto na calçada de uma residência. O documento que levava no bolso ajudou a identificá-lo.

