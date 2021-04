Mais de meia tonelada de pirarucu ilegal é apreendida no Rio Solimões

“Dentro de uma embarcação, nós apreendemos 200 quilos de pescado, e 320 quilos de peixe, na outra. O dono da embarcação vai ser submetido a um procedimento policial, e o pescado será encaminhado para doação, que vai atender uma comunidade vizinha”, explicou o major Wallasson de Almeida, comandante da nona edição da operação fluvial da Base Arpão, O major disse, ainda, que o pirarucu está em risco de extinção, e a pesca é proibida o ano todo, com exceção das áreas de manejo. Os dois proprietários das embarcações prestaram depoimento no cartório da Polícia Civil localizado na Base Arpão.

O pescado estava sendo transportado por duas embarcações identificadas como Fernandes e Araújo Muniz, que saíram da comunidade do Paricá com destino a Coari. O produto está avaliado em R$ 12,7 mil.

