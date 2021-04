Suspeito é preso ao cravar faca no coração de homem durante briga em Manaus

Os agentes tentaram intervir e prenderam o assassino. A vítima, de 44 anos, foi levada para SPA da Zona Sul, mas o ferimento profundo no coração o levou ao óbito. O autor do crime foi levado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Manaus/AM - Um homem foi preso em flagrante na manhã deste domingo (4), ao assassinar outro com uma facada no coração durante uma briga na rua Pedro Botelho, no Centro.

