Vizinhos encontram homem agonizando após ser atacado com enxada em Manaus

Manaus/AM - Um homem, identificado como Antônio Sabino dos Santos, foi achado ferido com golpes de enxada na madrugada deste domingo de Páscoa (4), na invasão América do Sul, no bairro Novo Israel, Zona Norte.

Vizinhos contaram que por volta de 1h, acordaram com os gritos de Antônio, minutos depois, ao saírem para ver o que estava acontecendo, se depararam com ele estirado no chão sangrando.

Eles o socorreram e o levaram até o SPA do Galileia, onde ele recebeu os primeiros atendimentos até ser transferido para o João Lúcio, onde não resistiu e veio a óbito pela manhã. Ninguém foi preso.