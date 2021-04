Jovem é preso ao ser flagrado roubando loja de departamentos em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 20 anos foi preso nesse sábado (3), ao tentar furtar uma uma loja de departamentos no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.



A polícia foi chamada por volta das 14h para atender a uma ocorrência de furto no estabelecimento comercial, situado na avenida Autaz Mirim. No local, uma funcionária fiscal esclareceu que o suspeito havia sido detido por outros funcionários no pátio lateral da loja.



Após revista, foram encontradas com o homem, dentro de uma sacola plástica,48 bandejas de inox de marcas diversas, objetos reconhecidos pela gerente como furtados.



O jovem foi preso e conduzido, juntamente com os produtos de roubo e a fiscal da loja, para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para as providências cabíveis.