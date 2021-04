Pandemia: Fiscais encerram festas clandestinas e fecham 12 bares em Manaus

Manaus/AM - Duas festas clandestinas foram flagradas e encerradas na madrugada deste domingo (4), nas Zonas Leste e Sul da capital. Uma delas estava acontecendo em um bar e outra em uma residência e foi denunciada por vizinhos.

O bar foi autuado por desobedecer o decreto governamental de combate à covid-19.

Além destes,

A Central Integrada de Fiscalização (CIF) fechou outros 10 estabelecimentos comerciais por descumprimento às medidas restritivas. As ações ocorreram em diversas zonas de Manaus, das 13h do sábado (3) até a zero hora de domingo (4). Duas equipes foram destacadas para as atividades, divididas pelo turno da tarde e da noite.

Pelo turno diurno, a CIF vistoriou 13 locais, dentre eles, 12 bares, localizados nas zonas centro-sul, que foram orientados quanto às medidas previstas no decreto, como o distanciamento de mesas e o uso de máscaras e álcool em gel.

No entanto, no turno noturno, as ações ocorreram em 16 estabelecimentos comerciais nas zonas leste, norte e sul de Manaus. Destes, 10 locais foram fechados, sendo um deles um bar, que foi autuado por promover uma festa clandestina. E uma outra festa foi encerrada por denúncias de aglomerações feitas pela vizinhança.