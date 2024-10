Mais de 190 pessoas foram presas por crimes ambientais no Amazonas

Manaus/AM - Como parte das medidas de enfrentamento à estiagem, a polícia já realizou 192 prisões e detenções por crimes ambientais, em operações deflagradas em todo o Amazonas. Em continuidade às ações, o Comitê de Enfrentamento a Estiagem e Eventos Climáticos e Ambientais divulgou o boletim com informações atualizadas sobre a estiagem no estado, nesta sexta-feira (04).

O governador Wilson Lima declarou situação de emergência para os 62 municípios amazonenses por conta dos efeitos da estiagem. No dia 5 de julho, ele já havia assinado o decreto de situação de emergência para 20 cidades e ampliou para mais 42, no dia 28 de agosto.

No âmbito da assistência humanitária, 2,1 mil toneladas de alimentos foram distribuídas para as regiões mais atingidas. Para atender as famílias afetadas, o governo também instalou 36 purificadores de água, sendo 8 deles direcionados para a calha do Alto Solimões, além de enviar 750 caixas d’água para melhorar o acesso à água potável.

O Governo do Amazonas enviou 102 cilindros de oxigênio para Eirunepé, Canutama, Ipixuna, Boca do Acre e Itamarati, além da instalação de uma usina de oxigênio em Envira. Além disso, foram distribuídos medicamentos e insumos para diversos municípios, totalizando 9,8 mil volumes.

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) já realizou 426 embargos, totalizando 20.283,7322 hectares de áreas embargadas. Foram aplicadas multas no valor de R$ 139 milhões, 373 autos de infração e 60 termos de apreensão lavrados, além de 192 detenções realizadas.

De junho até o dia 4 de outubro, mais de 19,4 mil focos de incêndio foram combatidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Sendo, 2.206 incêndios na capital e 17,2 mil no interior do estado.