Jovem é abandonada por amigos e acaba presa com drogas em Manaus

Com a chegada dos policiais, o grupo fugiu, ficando apenas a jovem, com quem foram encontradas duas grandes porções de entorpecentes variados. Foi dada voz de prisão e a jovem encaminhada, juntamente com o material apreendido, ao 19 ° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Manaus/AM - Uma jovem, de 20 anos, foi presa nessa quinta-feira (17), com várias porções de drogas ao ser deixada para trás por amigos que fugiram ao perceberem a chegada da polícia. O caso ocorreu durante patrulhamento no bairro Santo Antônio, Zona Oeste.

