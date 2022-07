Homem tem corpo queimado enquanto dormia em rede no Amazonas

Segundo informações, ele havia chegado do trabalho e estava dormindo em sua rede, quando um criminoso ainda não identificado jogou um líquido inflamável e em seguida, um fósforo acesso, incendiando parte do corpo da vítima.

Manaus/AM - Fernando Pereira, de 64 anos, teve o corpo queimado enquanto dormia dentro da própria casa, no ramal do Jamanã, município de Itacoatiara, interior do Amazonas. O crime aconteceu no último fim de semana.

