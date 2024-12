Homem com passagem por homicídio é morto a tiros e tijoladas em Manacapuru

A polícia foi chamada, isolou a cena do crime e convocou testemunhas e suspeitos para deporem na delegacia. O caso está sendo investigado, mas a polícia informou que Mackson já tinha um longo histórico criminal com passagens por vários tipos de crimes.

Um dos suspeitos sacou uma arma e atirou contra Preto, que ainda chegou a fugir, mas foi perseguido e baleado outras vezes na avenida. Mesmo no chão, os homens avançaram contra ele, pegaram tijolos e desferiram vários golpes contra a cabeça da vítima, que morreu no local.

Manaus/AM - Mackson Jean de Castro Amorim, 37 anos, mais conhecido como "Preto", foi executado nessa segunda-feira (23), na Av. Gilberto Mestrinho, bairro Liberdade, no município de Manacapuru. Segundo testemunhas, o homem chegou a um bar, por volta das 3h, e arrumou uma grande confusão com um grupo de homens de que bebia no local.

