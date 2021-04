Festa em iate de luxo que duraria uma semana é encerrada no Rio Negro

“Nós vemos muitos estrangeiros falando sobre a nova cepa aqui no Amazonas, está todo mundo criticando, quando na verdade nós sabemos da fragilidade dos nossos índios em contato com pessoas de fora, principalmente em uma situação dessas”, destacou o delegado Juan Valério, coordenador do Grupo Fera, informando que os passageiros fizeram visitas a aldeias indígenas.

As outras duas embarcações, chamadas Mano Zeca e Hélio Gabriel, acompanhavam o barco onde era realizado o evento, mas sem a presença de passageiros. De acordo com o convite da festa, denominada “Imersão na Amazônia”, o roteiro previa visita a comunidades tradicionais ribeirinhas e indígenas.

Manaus/AM - Uma festa com mais de 60 pessoas em um iate de luxo que navegava pelo Rio Negro, foi encerrada pela polícia no início da noite desta terça-feira (6).

