‘É um sentimento de revolta’, diz esposa de Paulo Onça, espancado após acidente

Manaus/AM – Simone Andrade, esposa do compositor amazonense Paulo Onça, falou sobre o estado de saúde do marido, que foi espancado após um acidente de trânsito no bairro Praça 14. Em entrevista à imprensa, a esposa afirmou que buscará Justiça pelo compositor, que está na UTI lutando pela vida.

"É um sentimento de revolta. Eu preciso buscar justiça para o Paulo Onça. Para a família e para a mãe, é um sofrimento muito grande. O Paulo Onça é uma pessoa querida. Peço justiça e vou até o fim", disse Simone nesta segunda-feira (9).

Paulo Onça avançou o sinal vermelho e bateu no carro do agressor, que estava com a esposa. Simone acredita que a intenção do acusado era matar seu marido, já que ele partiu para a agressão em vez de tentar um acordo.

"Esse cara foi muito perverso, ele não teve piedade do Paulo. Não deu chance para o Paulo (...) Se o Paulo teve um erro ali, que entrassem em comum acordo, mas ele achou melhor levar o Paulo para dentro de uma UTI", completou.

O advogado de defesa do compositor também comentou sobre a alegação do suspeito de que teria agredido a vítima por acreditar que ele havia matado sua esposa no acidente.

"Nós estamos diante de uma falácia, de uma tese defensiva um tanto esdruxula. A própria esposa dele (acusado) sai do carro correndo - imagino que ela já conhecia como se comportava aquele homem - já sai do carro e tenta puxar ele", disse o advogado Ezaquiel Leandro.

"Então, a tese defensiva podemos analisar, observar e dizer: 'não tem cabimento'. Pode tentar alegar surto psicótico, mas não tem cabimento. Vamos tentar refutar dentro dos trâmites processuais e da legislação, a fim de alcançar a punição deste indivíduo", acrescentou. "Temos provas 'gritantes' que aquele individuo tinha intenção de matar", finalizou o advogado.