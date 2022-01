Durante o fim de semana 29 pessoas são presas no Amazonas

Manaus/AM – Durante o fimde semana 29 pessoas foram presas em Manaus e nos municípios de Boca do Acre, Canutama, Humaitá, Itacoatiara, Juruá, Lábrea, Novo Aripuanã, Urucará e Urucurituba. Os crimes são por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Ao todo, foram apreendidos mais de 6 quilos de entorpecentes, 16 armas de fogo, 551 munições, seis balanças de precisão e dinheiro em espécie.

Na madrugada de domingo (23), Dois homens, de 25 anos, foram presos na rua do Areal, no bairro Compensa II, zona oeste, com 96 porções de oxi e cocaína, um revólver calibre 38 com três munições deflagradas, um celular e R$ 202 em espécie. Os suspeitos foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Um casal foi preso no bairro São José, zona leste com 138 porções de cocaína e oxi, uma balança de precisão e R$ 28 em espécie. Eles foram encaminhados ao 14º DIP.

Interior

Três homens, todos de 19 anos, foram presos em uma embarcação no município de Boca do Acre, com 3 quilos de entorpecentes, sendo 299 papelotes de pasta base cocaína e uma barra de maconha prensada. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia do município.