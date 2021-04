Dupla é presa com quase 3 toneladas de pedras preciosas em Manaus

A dupla foi conduzida para a sede da Polícia Federal, que deve investigar para descobrir a origem das pedras. Ainda de acordo com os agentes do Batalhão Ambiental, os homens devem responder por crime contra a ordem econômica de usurpação de bens da União sem autorização da Agência Nacional de Mineração (ANM).

Após denúncia anônima, os policiais do Batalhão Ambiental encontraram um caminhão com a carga na casa. Os suspeitos não apresentaram documento que autorizava a posse ou o transporte dos minérios, segundo a polícia.

Manaus/AM - Dois homens foram presos, nesta sexta-feira (02), em uma casa localizada na Rua Dalva de Oliveira, no Tancredo Neves, Zona Norte de Manaus. Eles estavam com quase três toneladas de pedras preciosas como vivianita e ametista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.