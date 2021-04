Homem sai para colher frutas e fica pendurado em árvore por 2 horas

Para o resgate, os bombeiros armaram uma estrutura com um cabo de salvamento de 50 metros e o ancoraram ao pé da árvore. Depois dos procedimentos, o jovem foi retirado com uma cadeira de resgate.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz subiu no tronco da araucária para colher pinha, se sentiu cansado e não conseguiu fazer o caminho de volta. A situação foi registrada por volta das 11h. Enquanto aguardava o resgate, o jovem usou uma corda para se prender na árvore. Ele não se feriu e desceu da árvore com a ajuda dos bombeiros.

