Criminoso pede desculpa ao assaltar mercadinho em Manaus; veja vídeos

Manaus/AM - Um assalto foi registrado no início da noite desta segunda-feira (30), em um estabelecimento na rua sete, no bairro Japiim 1, zona sul de Manaus. Câmeras de segurança do local registraram o momento da ação criminosa.

Criminoso pede desculpa ao assaltar mercadinho em Manaus pic.twitter.com/Gqm3jIZYpw — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 31, 2023

Nas imagens é possível ver o momento em que uma dupla chega no local e aborda a atendente do caixa, no primeiro momento eles pedem um cigarro, logo depois anunciam o assalto. Os suspeitos roubam o celular da vítima e a renda do estabelecimento.

No vídeo é possível ouvir o momento em que um dos assaltantes pede desculpa da atendente por está cometendo a ação criminosa.

“Me desculpa tia”, diz um dos suspeitos.

Em outras imagens a dupla aparece em uma motocicleta modelo Titan, de placa não identificada. As imagens devem ajudar a polícia a localizar os suspeitos.