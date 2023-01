Homem morre e outro é baleado em rua de Manaus

Manaus/AM - Um homem foi executado e outro foi baleado, na noite desta segunda-feira (30), na avenida Mulateiro, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados.

De acordo com o delegado Fábio Silva, titular da Delegacia Especializada Homicídios e Sequestros (DEHS), testemunhas informaram que os criminosos estavam em um carro e atiraram contra os dois homens. Um deles morreu no local ao ser atingido com 5 tiros, sendo 3 nas costas, um no tórax e um no braço direito. A outra vítima foi baleada e socorrida para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia.

O caso será investigado.