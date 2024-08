Closed Gate: PF combate rota do tráfico de drogas no aeroporto de Manaus

Os detidos tentavam embarcar em voos com destino a diferentes locais do Brasil portando os entorpecentes em voos domésticos.

De acordo com a PF, em um mês, entre os dias 9 de julho e 6de agosto, sete pessoas foram presas e aproximadamente 78 quilos de maconha, do tipo skunk, foram apreendidas.

Manaus/AM - A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (14), mais uma etapa da operação contínua Closed Gate, em referência ao fechamento da rota do tráfico de drogas interestadual via modal aéreo, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

