Chefe de facção é preso suspeito de mandar matar barbeiro em Manaus

Manaus/AM - Ricardo Teixeira de Araújo, de 34 anos, conhecido como ‘Cacate’, foi preso em um barco no Rio Negro, na tarde desta terça-feira (02). Ele é apontado pela polícia como chefe de facção criminosa e é suspeito de ser o mandando do assassinato do barbeiro Jackson Moura Fernandes, morto no bairro Petrópolis, no dia 24 de dezembro de 2021.

Ainda de acordo com a Polícia, 'Cacate' estava foragido desde março e tem envolvimento em vários homicídios em Manaus, sendo considerado de alta periculosidade.

Ricardo teria chamado Adriano e Iago Oliveira da Silva, que já foi preso, para matar Jackson pelo fato do homem não aceitar voltar para o mundo do crime. A vítima chegou a ser intimidada por Ricardo para voltar a vender drogas, mas recusou e acabou sendo assassinado na véspera de Natal do ano passado.