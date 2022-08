Mototaxista é preso após se masturbar na frente de mulher no Amazonas

A vítima contou que estava esperando a mãe no local quando olhou para o lado e presenciou o homem com o olhar fixo nela e o órgão para fora cometendo o ato libidinoso. A polícia foi chamada e o mototaxista acabou preso pelo crime de importunação sexual.

Manaus/AM – Um homem foi preso no município de Manacapuru, por se masturbar na frente de uma jovem no bairro São José. Ele é mototaxista e cometeu o ato no meio da rua, em plena luz do dia.

