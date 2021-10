Casal suspeito de matar vendedor de picolés é preso ao tentar registrar B.O em Manaus

Manaus/AM - Um casal foi preso na manhã desta segunda-feira (18), suspeito de participar da morte do vendedor de picolés executado com quatro tiros no bairro União da Vitória, na Zona Oeste.

Informações preliminares dão conta de que os acusados procuraram a delegacia para registrar um boletim de ocorrência relatando que a mulher havia sido agredida pelo suspeito.

Contudo, a principal linha de investigação é de que a vítima mantinha um relacionamento extraconjugal com a denunciante e que ao ser flagrada com ele, o marido teria agredido e assassinado o vendedor.

O corpo do homem foi achado por volta das 6h na rua Cacto, mas um rastro de sangue levou a polícia até a verdadeira cena do crime, que é a residência do casal.

Lá, foram encontradas várias marcas de sangue e também os filhos dos suspeitos que estavam sozinhos no local. Eles devem testemunhar sobre o caso.