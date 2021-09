Carro usado no assassinato do cantor Romarinho Mec foi utilizado em outros crimes, disse SSP

Manaus/AM- A polícia afirmou nesta quinta-feira (23), que o carro apreendido com Erick André Rebelo Dias, 21, e Gabriel Fernandes, 19, não só foi usado no homicídio do cantor de forró, Romarinho Mec, como também pode ter sido utilizado em outros crimes cometidos em Manaus.

