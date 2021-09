Viúva de Romarinho critica Lucas Picolé por fala sobre cantor de forró em Manaus

“Gente, venho aqui me pronunciar sobre o tal post que o Lucas Picolé fez. Assim como você cita que faz coisas boas, o Romarinho também fazia o bem, assim como vocês não tem envolvimento com nada errado, ele também não tinha. O tal “cantor”que você fala, você dizia que era seu amigo, e agora que ele se foi você usa esse termo tão seco pra falar dele, grande amigão você!!!”, criticou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.