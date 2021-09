Filha de Charlie Sheen acusa mãe de comportamento abusivo: ‘vivia num inferno'

A filha do ator Charlie Sheen, Sami Sheen, de 17 anos, usou as redes sociais para fazer um desabafo contra a mãe, Denise Richards.

Segundo a adolescente, ela viveu em uma “casa abusiva” e “finalmente saiu do inferno”. “Um ano presa em uma casa abusiva, eu me odiava, passava dias sem comer ou dormir, insanamente deprimida, odiava a escola, etc …”, publicou ela no TikTok.

“Agora: finalmente mudei da casa do inferno, tive um despertar espiritual, tenho 2 gatos, sou solteira e feliz, cheia de amor-próprio e larguei o colégio :).”, prosseguiu.

A jovem postou fotos de antes e depois, indicando a sua melhora após sair de casa.

Charlie Sheen e Denise Richards se casaram em 2002 e se divorciaram em 2006. Além de Sami, eles têm juntos ainda Lola, de 16 anos.

Denise também é mãe de Eloise, de 10 anos, adotada por ela com Aaron Phypers em 2018.

Segundo uma fonte próxima à atriz contou à Page Six, a cantora não quis se pronunciar e afirma que as denúncias não passam de “angústia adolescente […] Denise estabeleceu regras normais que qualquer pai ou mãe costumam definir. Ela é mãe e mãe estabelecem regras. Ela não queria seguir as regras. ”

E falou ainda que “Charlie não apoiou a implementação das regras de Denise. Ele tem uma maneira diferente de ser pai e Sami decidiu morar com ele. Denise ama muito a filha e está triste com essa situação”.