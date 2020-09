Após odor de fezes, idosa é presa com R$ 4 mil em drogas nas partes íntimas

Manaus/AM - Durante fiscalização a embarcações neste domingo (20), no Rio Solimões, policiais da Base Fluvial Arpão, da SSP-AM, prenderam uma idosa venezuelana, de 66 anos, transportando entorpecentes nas partes íntimas. A prisão ocorreu em Coari. A mulher vinha de lancha da cidade de Tabatinga, na tríplice fronteira, com destino a Manaus.

A apreensão das drogas com a idosa resultou em um prejuízo de R$ 4 mil ao crime. A prisão ocorreu durante a manhã, na embarcação Madame Crys. A equipe de policiais militares e civis contaram com auxílio da cadela Zoé, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães), que sinalizou que no banco onde a infratora estava havia entorpecentes.

Ao fazerem a abordagem, os policiais sentiram forte odor de fezes. Após uma revista íntima, foram localizadas três cápsulas contendo cocaína e uma esfera de skunk. Em depoimento, ela confessou ter recebido a quantia de R$ 1 mil para servir de engolidora de droga.

A idosa foi conduzida ao Hospital de Coari para exames médicos, mas disse que não carregava mais entorpecentes consigo. Ela foi informada que corria risco de vida, caso algum material vazasse dentro do organismo. Segundo a Polícia Civil, é raro esse tipo de transporte de drogas em embarcações. Pelo tempo curto de ação do suco gástrico, o mais comum é que os traficantes façam esse transporte de avião. A idosa foi flagranteada e vai responder pelo crime de tráfico de drogas.

As denúncias pode ser feitas através do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia em todo o estado.