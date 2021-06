Amazonenses encontradas mortas em São Paulo foram envenenadas; confira

Os corpos foram enterrados e desenterrados, e em seguida desovados no local. As famílias ainda tentam realizar os traslados das vítimas para serem enterrados em Manaus.

As amigas desapareceram depois de irem a uma festa na comunidade Paraisópolis, em São Paulo e foram achadas mortas dias depois, no Rodoanel Mário Covas.

Segundo a polícia, as duas ingeriram o veneno por meio de bebidas. No corpo dela não foram encontrados sinais de violência ou tiros.

Manaus/AM - O laudo pericial do IML de São Paulo apontou que as amazonenses Julia Renata Garcia Rafael, de 26 anos, e Claudia Cristina, de 35 anos, foram mortas por envenenamento.

