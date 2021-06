Jovem é preso com mais de 300 Kg de drogas escondido em carro em Manaus

Durante revista no veículo, 360 tabletes de drogas foram encontrados no porta-malas. O homem foi preso e encaminhado ao 1° DIP, onde se verificou que ele já tinha histórico pelo mesmo crime.

Manaus/AM - Um homem de 20 anos foi preso ao ser flagrado com mais de 300 quilos de drogas em um carro, enquanto trafegava pela avenida Buriti, no Distrito Industrial, Zona Leste.

