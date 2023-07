Quando o leitor critica e não quer divulgação

Manifestação de leitores, mesmo contendo apenas reclamações, é sempre bem-vinda. Mas, quando os autores não autorizam a publicação dos comentários e nem o seu nome?

Um leitor, por e-mail, teceu duras críticas ao Portal do Holanda, especialmente ao diretor geral, Raimundo de Holanda. Segundo ele, “não adianta nada o Holanda posar de portal com ombudsman se ele não aceita críticas nem erros “. Afirmou que “o Holanda não critica o governador que colocou o Amazonas no ranking dos maiores destruidores da floresta”.

E também não critica o “prefeito pastor” (David Almeida). Além de outras reclamações. Mas, ao ser informado de que teria os comentários publicados na íntegra, ele negou a autorização.

Portanto, aqui, a decisão do leitor será obedecida e seu nome também não será publicado. Por outro lado, esse fato chama a atenção para o cuidado que também se deve ter nessa relação.

No caso, o leitor se identificou, mas não pediu sigilo. Na segunda troca de mensagem, ele escreveu: “Eu não autorizo a publicação do meu comentário na íntegra, pois ele foi enviado à ombudsman que faz a intermediação para a melhoria das publicações. Senão (sic), seria carta do leitor”. Após essa explicação, informo aos leitores que as críticas do leitor foram levadas ao diretor Raimundo Holanda. Sua resposta.

“O Portal do Holanda faz críticas, sim. Não faz oposição. Não desqualifica. Faz críticas pontuais, respeitosas, porque essa é a linha editorial do portal. O portal admite seus erros? Sim. Admite seus erros. O portal dá espaço para o leitor? Sim. Tanto que até criou a figura do ombudsman e as colocações do leitor estão sendo publicadas. O leitor tem razão? Possivelmente sim, possivelmente não. Mas não está totalmente incorreto também”.

Este é o espaço do leitor. É a proposta do portal, ao manter em seu quadro alguém que, sob a denominação de ombudsman, seja o “representante dos leitores”.

Ombudsman, conforme foi explicado aqui na coluna de estreia, é uma palavra sueca que significa representante do cidadão, o mesmo que ouvidor. “Na imprensa, o termo é utilizado para designar o representante dos leitores dentro de um jornal”, conforme se pode ler na internet.

Agora, vejamos: ao afirmar que “não adianta nada” o Portal do Holanda ter ombudsman porque o seu diretor geral não aceita críticas, o leitor pode estar sugerindo que a coluna Ombudsman, pelo menos até aqui, falhou no seu objetivo. É mais um alerta.

E a constatação de que a cada dia é um aprendizado a mais. E tem de ser assim. Do contrário, é a estagnação, é parar no tempo, é regredir.

Por isso mesmo é grande a torcida para que MUITOS leitores se manifestem neste espaço. Críticas, comentários, sugestões, só ajudam a melhorar o trabalho por aqui.