Prêmio Econômico para jornalistas de Economia

Neste sábado 29, o Portal do Holanda divulgou uma boa notícia para jornalistas que produzem material de economia: o Prêmio Imprensa Econômica 2023. Prêmio em dinheiro, placas e diplomas para os três primeiros colocados. Quem conseguir o primeiro lugar, ganhará R$ 2 mil. A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada no dia 13 de agosto, Dia do Economista. Local e horário ainda não estão definidos.

Prêmio Imprensa Econômica 2023 abre inscrições para jornalistas em Manaus

A premiação é patrocinada pelo Corecon-AM (Conselho Regional de Economia do Amazonas), em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas (SJPAM) e Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). Para concorrer ao Prêmio, os profissionais precisam se inscrever até o dia 4 de agosto. https://encr.pw/premioimpressaeconomica2023.

No material divulgado, pode-se ler: “O prêmio vai escolher as melhores produções de jornalistas e comunicadores que fazem cobertura no Estado do Amazonas. O objetivo é reconhecer o trabalho dos profissionais de Jornalismo, comprometidos com a verdade e com o bem-estar coletivo, para levar informação de qualidade e de excelência aos amazonenses sobre qualquer tema da editoria de Economia”. Concorrem apenas os trabalhos publicados “em algum órgão de imprensa do Estado, no período de janeiro a julho de 2023.”.

É preciso registrar: o “Prêmio: Imprensa Econômica 2022”, também teve o patrocínio das mesmas entidades deste ano. Mas não teve prêmio em dinheiro. “Os vencedores do prêmio serão agraciados com placas e diplomas, que serão entregues em cerimônia realizada em Manaus, no Amazonas, no dia 13 de agosto, Dia do Economista, em local e hora a serem definidos pelo prêmio. Os vencedores devem comparecer à premiação”, de acordo com publicação da época.

Como se percebe, houve um avanço na premiação deste ano. Mas será que não é muito pouco? Afinal, é apenas um pouco maior do que o salário mínimo nacional. Tentar ganhar um prêmio é sempre estimulante para quem participa. Por isso, o Corecon-AM e seus parceiros merecem aplausos. E seu exemplo bem poderia ser imitado por outros, a exemplo dos próprios veículos de comunicação. Por que não instituir um prêmio para o pessoal que produz notícias, portanto responsável pelo bom desempenho e até mesmo a sobrevivência das empresas de comunicação?

Vejam só: neste momento, o titular da Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus) é um amazonense. Bosco Saraiva, desde que começou a vida política, convive com jornalistas. Vereador de Manaus, deputado estadual, deputado federal e até vice-governador do Amazonas.

Agora, na chefia de um órgão que representa o principal motor da economia do Amazonas, será que não poderia pensar nessa ideia? Vida de profissional jornalista nunca foi fácil e, segundo “profecias”, pode sumir em pouco tempo, diante da velocidade e ferocidade da tal IA (Inteligência Artificial).

Que tal a ideia, hein, Portal do Holanda?