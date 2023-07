Prêmio Imprensa Econômica 2023 abre inscrições para jornalistas em Manaus

Manaus/AM - O Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM) recebe, até o dia 4 de agosto, inscrições de comunicadores do Amazonas com produções jornalísticas sobre economia, que desejam concorrer ao Prêmio Imprensa Econômica 2023. A premiação é uma iniciativa do Corecon-AM em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas (SJPAM) e Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).

O prêmio vai escolher as melhores produções de jornalistas e comunicadores que fazem cobertura no Estado do Amazonas. O objetivo é reconhecer o trabalho dos profissionais de Jornalismo, comprometidos com a verdade e com o bem-estar coletivo, para levar informação de qualidade e de excelência aos amazonenses sobre qualquer tema da editoria de Economia.

Poderão participar da premiação trabalhos produzidos exclusivamente por comunicadores que tenham sido publicados ou veiculados em algum órgão de imprensa do Estado, no período de janeiro a julho de 2023. As categorias são divididas em quatro, sendo elas: Mídia Impressa (reportagens de jornais, revistas, etc); Radiojornalismo (reportagens de rádio); Mídia Digital (reportagens online, podcast); e Televisão.

Os trabalhos serão julgados por meio de uma Comissão Julgadora, formada por dois jornalistas escolhidos pelo SJPAM e três economistas escolhidos pelo Corecon-AM.

Para se inscrever, é necessário enviar o material jornalístico que será indicado ao prêmio para o endereço eletrônico [email protected], juntamente com os dados: nome, telefone, veículo de comunicação, título da matéria e data da publicação. O edital completo com as instruções pode ser verificado no site https://encr.pw/premioimpressaeconomica2023.

Os vencedores do prêmio serão agraciados com o valor de R$ 2 mil para o 1º colocado, além de placas e diplomas para 1º, 2º e 3º lugar, que serão entregues em cerimônia realizada em Manaus no dia 13 de agosto, Dia do Economista, em local e hora a serem definidos pela organização do evento.

Em 2022, na primeira edição do Prêmio Imprensa Econômica, os jornalistas premiados foram Priscila Peixoto (1º lugar) da Revista Cenarium; Ibrahim Ossame (2º classificado), da Rede Amazônica; e Laíssa Carvalho (3º colocada), da TV Norte Amazonas.