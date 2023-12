Notícia com erro pode custar muito caro

Na última sexta-feira 22, foi divulgado que a TV Globo terá de pagar uma indenização de R$ 50 mil a um auxiliar de pedreiro de 38 anos. O homem é Jeferson Lima da Silva, amazonense, mora em Tabatinga (a 1.106km de Manaus).

Ele entrou na lista de suspeitos pelo assassinato do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista Bruno Araújo Pereira quando, no dia 18 de junho de 2022, sua fotografia foi exibida em reportagens no Jornal Nacional e no Jornal do Amazonas, afiliada da TV Globo.

Só que o suspeito pelos crimes já estava preso e seu nome era semelhante ao do pedreiro: Jefferson da Silva Lima, conhecido como “Pelado da Dinha”. Para completar a coincidência, os dois trabalhavam também com a pesca, naquela região.

Bruno e Dom Phillips foram assassinados no dia 5 de junho de 2022, durante uma viagem pelo Vale do Javari, a segunda maior terra indígena do Brasil, localizada no extremo-oeste do Amazonas. A TV Globo reconheceu a falha apenas no dia 14 de abril deste ano, durante o Jornal Nacional.

William Bonner, apresentador e editor-chefe do JN, pediu desculpas ao público e “em especial” ao homem cuja foto foi exibida de forma errônea. Ao pedir desculpas pela imagem de um homem “de nome parecido” com o de Jeferson da Silva Lima, Bonner leu uma nota com o pedido de desculpas, ao mesmo tempo que a foto do verdadeiro suspeito era mostrada no telejornal.

Eis o teor da nota lida por William Bonner: “O Jornal Nacional errou, no dia 18 de junho do ano passado, ao exibir a imagem de um outro homem, de nome parecido, como se fosse Jeferson da Silva Lima, suspeito de ter participado do assassinato de Bruno Pereira e de Dom Phillips no Vale do Javari, no Amazonas.

O suspeito Jefferson da Silva Lima é este homem que você está vendo agora. O Jornal Nacional pede desculpas a você e, claro, em especial, ao homem cuja foto tinha sido exibida erroneamente.". Porém, as desculpas do JN vieram depois do estrago provocado na vida de Jeferson Lima da Silva, que recorreu à Justiça.

De acordo com reportagem do site Amazonas Atual, o advogado Willian Bergman Nunes disse que “o grave erro da emissora” gerou diversos transtornos na vida de Jeferson Lima da Silva, “que perdeu emprego, foi despejado do local onde morava, foi obrigado a desativar as redes sociais dele em razão de ameaças e foi bastante hostilizado nas ruas de Tabatinga”.

O advogado afirma não entender o motivo de a imagem do preso não ter sido divulgada. “Não sei o que aconteceu. Foi difícil encontrar a imagem dele. Aí, pegaram a foto do Facebook do meu cliente, cujo nome é Jeferson Lima da Silva, e que, por coincidência, também trabalhava com pesca ali pela região”.

“Eles pegaram algumas fotos ali dele no barco e veicularam como se ele fosse a pessoa que tinha acabado de ser presa como assassino ali do repórter e do indigenista. Com isso, Tabatinga, cidade pequena, todo mundo se conhece, saiu no Jornal do Amazonas, saiu no jornal nacional, saiu em todos os sites da Globo”, afirmou o advogado, ainda de acordo o site.

Tem mais: “Começou a sair em vários outros jornais de outros países, e, com isso, ele sofreu bastante. Pensavam que realmente era ele [o suspeito do crime] e que, por algum motivo, ele tinha sido solto”.

Mais de um ano depois do assassinato de Dom e Bruno, com repercussão internacional, ainda não se tem todas as respostas sobre o fato. As investigações continuam. Na sexta-feira 22, o Portal do Holanda divulgou matéria da Agência Estado, com informações sobre o caso.

Dessa vez, sobre a prisão de um homem apontado como segurança particular de Rubem Dario da Silva Villar, o Colômbia, “indiciado como suposto mandante dos assassinatos do indigenista Bruno e do jornalista Dom Phillips”. Colômbia seria chefe “de uma suposta organização criminosa transnacional armada, especializada em pesca ilegal e contrabando”. Ou seja: ainda há muito a investigar.

CHECAR É PRECISO

A opção desse assunto para o comentário de hoje, é até um caso de insistência mesmo. Em mais de uma ocasião, a Coluna tem chamado a atenção da Redação do Portal para os pequenos descuidos no material divulgado. E a necessidade de checar dados, confirmar informações recebidas para divulgação, revisar textos.

É obrigação da Redação, em respeito ao leitor. Pelo menos até agora, é verdade, as pequenas falhas não provocaram situações semelhantes a essa do JN, mas o que aconteceu na maior emissora de TV do Brasil deve servir de alerta: uma simples troca de nome, ou uma fotografia trocada, pode trazer, no mínimo, uma grande confusão. Portanto, melhor evitar consequências desagradáveis.

A Coluna divulgada no dia 7 deste dezembro, tratou sobre a informação divulgada sobre o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante). É que ele tivera a promessa de a prefeitura receber um aporte de R$160 milhões, oriundos de emendas parlamentares.

A matéria explicava: emendas de dois senadores e seis deputados federais. Ora, no Congresso Nacional estão três senadores e oito deputados federais do Amazonas. Logo, um senador e dois deputados federais ficaram fora da lista. Quem? Pelo meio do texto, dois senadores e um deputado federal tiveram os nomes citados. E os outros? Ao final, o leitor ficou sem a informação completa. Um pequeno descuido da Redação, naquele momento. Nada que não possa ser corrigido.

PARA QUEM NÃO SABE OU NÃO LEMBRA

Deputados federais pelo Amazonas: Amom Mandel (Cidadania); Silas Câmara (Republicanos); Capitão Alberto Neto (PL); Adail Filho (Republicanos); Sidney Leite (PSD); Atila Lins (PSD); Fausto Vieira (União Brasil) e Saullo Viana (União Brasil). Senadores: Eduardo Braga (MDB), Omar Aziz (PSD) e Plínio Valério (PSDB).

