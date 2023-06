Nem só de notícia policial vive o jornalismo

O alto número de violência no Amazonas, com a ocorrência de casos que também impressionam pela barbárie, ocupam grande espaço nos veículos de comunicação. E nem poderia ser diferente, porque o leitor tem direito à informação. Diferente, talvez, seria a forma de divulgar tais notícias mas, conforme o dito popular, esse é outro departamento. Em tempos passados, de jornais impressos que davam, digamos, preferência ao noticiário policial, dizia-se: “Esse aí, se espreme sai sangue”. Pulemos esse capítulo, mas sem deixar de insistir que a função principal do jornalismo é informar. E não é culpa do jornalismo se existem notícias ruins ou acontecimentos trágicos. Porém é importante lembrar que nem tudo é tragédia.

Nesta quarta-feira 28, matéria do Portal do Holanda traz informação que deveria despertar muito interesse aos amazonenses. Assinada pelo repórter Luis Oliveira, tem a seguinte manchete:

MANAUS SEDIA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

Trata-se da terceira edição da Conferência Internacional em Tecnologia da Informação &Educação (Icited). O evento começa amanhã, quinta-feira, com encerramento previsto para a sexta-feira 30. Estarão reunidos especialistas de 20 países, informa a reportagem, onde se pode ler comentários de alguns desses especialistas. Toda a programação será realizada no campus da Universidade Nilton Lins (bairro Parque das Laranjeiras), em parceria com o Instituto Politécnico do Porto (Portugal). Será um encontro multidisciplinar “que irá debater e apresentar novas abordagens e pesquisas para inovação, empreendedorismo e aplicação de novas ferramentas na área de ensino em todo o mundo”.

Segundo a reportagem, duas renomadas especialistas da área serão palestrantes na abertura do evento: Cristina Helena Pinto de Mello, professora da Escola Superior de propaganda e Marketing (ESPM/SP) e PhD em economia pela FGV-SP; e Maria do Carmo Duarte Freitas, professora da Universidade Federal do Paraná, com pós-doutorado em Educação e Sustentabilidade pela Universidade de Málaga (Espanha).

Caro leitor, abrir esse pequeno espaço para um assunto que parece impenetrável para muitos, é com a intenção de despertar mentes para uma realidade tão nova e tão incrível que até assusta. Sabe o Chat GPT e a IA (Inteligência Artificial)? Em outros tempos poderia passar por ficção científica. Neste início do século XXI, não é mais. Será que alguém escapa?

Nesta quarta-feira, continuamos a ler manchetes sobre o cotidiano.

“PF prende idosa colombiana com cocaína no Amazonas; droga iria para Portugal”.

“Jovem é executado com tiros na cabeça ao sair de casa para trabalhar”.

“Advogado é indiciado por enganar e ficar com indenização de 53 clientes do Amazonas”.



Ah, eis uma boa notícia:

“Sine Manaus divulga 157 vagas de emprego para esta quinta-feira (29)”