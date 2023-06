O leitor não leu, mas questionou o portal

Na manhã de hoje, a coluna, que estreou ontem à noite, recebeu o primeiro e-mail de um leitor, com um questionamento. Sem rodeios, foi direto ao ponto. E de um fôlego só.

“Por que o portal - assim como quase todos os outros veículos de comunicação - não postam nada sobre as investigações da Polícia Federal acerca do gigantesco desvio de verbas públicas da prefeitura para o "lixo" empresarial??”

Respondi ao leitor que buscaria a resposta com a direção do portal e assim o fiz. Em poucos minutos a redação encaminhou link de três reportagens sobre o assunto. Incluindo operações da Polícia Federal. E além das matérias publicadas, pode-se verificar que a coluna Bastidores (22 de junho), assinada pelo diretor Raimundo Holanda, também se manifestou a respeito.

No Dia 22 de junho, sob o título “O lixo transformado em dinheiro pelas mãos finas de uma elite de Manaus”, a Coluna Bastidores revelou a posição do portal. “Somente em 2017, a coleta de lixo sangrou os cofres da prefeitura de Manaus em R$170 milhões, valores que só aumentaram nos três anos seguintes”.

Em outro trecho, pode-se ler: “A prorrogação do contrato da Tumpex até 2035 pela gestão anterior a do prefeito Davi Almeida, foi um escândalo para o qual todos fizeram vista grossa: a Câmara Municipal de Manaus, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Por quê? Ninguém sabe. Descuido, talvez”.

Sobre a reclamação recebida, essa é a resposta do Portal do Holanda. E a pergunta dirigida à coluna só merece agradecimento. Primeiro, porque deu a chance de este veículo de comunicação esclarecer a dúvida do leitor que, por qualquer motivo, não tomou conhecimento das matérias. Segundo, porque demonstrou o interesse desse leitor em querer participar. Reservou parte do seu tempo para mandar o e-mail e por isso merece respeito e consideração. Que não seja o seu primeiro e o único e-mail para a coluna.

Por último, talvez não seja demais repetir o óbvio: dentre milhões de informações/notícias despejadas sobre nós a todo instante, é impossível ler e ver tudo que é publicado. Por outro lado, é prudente buscar um mínimo de informação sobre o assunto que se pretenda abordar ou abrir caminho para uma discussão.

