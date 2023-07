Coluna Ombudsman: Talvez tenha algo de positivo

Depois de três semanas neste espaço, fiquei algum tempo lendo o que foi publicado no Portal do Holanda neste sábado 22. Durante esse período, é possível que algumas observações tenham causado aborrecimento a repórteres e até editores.

Mas eu não podia deixar de comentar sobre pequenas falhas na construção das matérias, a falta de revisão de textos. Falhas, aliás, que foram observadas por leitores do portal, sobre um naufrágio que aconteceu no início deste mês, no porto de um município aqui do Amazonas.

Parágrafos muito longos que dificultam a concordância gramatical, falta de informações mais completas e até “esquecimento” dos partidos de políticos citados em reportagens, entraram nos comentários da coluna. No entanto, apesar do desconforto que alguns comentários possam ter provocado, talvez se possa falar em resultados positivos.

Na matéria sobre acidente de um motociclista, neste sábado, pode-se ler: “Entramos em contato com o Instituto de Mobilidade Urbana para saber mais detalhes sobre o acidente e o estado de saúde da vítima, mas não recebemos retorno”. Ou seja: a reportagem buscou mais informações para o leitor. Considere-se, também, o parágrafo bem redigido. Esse é apenas um exemplo.

Ao longo das últimas semanas, o Portal do Holanda passou a dar mais atenção a assuntos relacionados com a CMM (Câmara Municipal de Manaus) e Aleam (Assembleia Legislativa do Amazonas). Quando citado nomes de parlamentares, o partido de cada um também é citado.

Parece inegável que se pode perceber alguma mudança, para melhor, no teor das notícias. Por outro lado, é necessário sempre lembrar e repetir: quem escreve, comete falhas. Pelo menos em algum momento. E falhas quase imperdoáveis. Eu cometo muitos erros, sempre. Nunca fico satisfeita com o que escrevo.

No geral, encontro mais erros do que acertos nos meus escritos. E os erros, que não percebi na hora de escrever, aparecem de forma clara quando são publicados.

Relendo uma das colunas, encontrei isso: “Uma outra matéria é sobre uma reunião...” . Para que tanto “uma” num mesmo parágrafo? Em outra, ao defender a assinatura do repórter na matéria produzida por ele, assim justifiquei a minhaposição: “Até para o seu trabalho avaliado pelo leitor”. Claro, “engoli” uma palavrinha e a frase ficou capenga. O correto é: “Até para o seu trabalho ser avaliado pelo leitor”. E eu que vivo repetindo a necessidade de revisar o texto! Será o feitiço contra o feiticeiro?

Seja como for, desde o início (qualquer um pode ver em textos anteriores) a coluna ombudsman, cuja função principal é ser porta-voz dos leitores, sugere a melhoria de conteúdos do Portal do Holanda. E insiste na necessidade de estarmos sempre aprendendo. Daí as observações (não são críticas) para um melhor desempenho de todos nós do portal.

Estamos sempre aprendendo, inclusive com as falhas.