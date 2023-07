Era uma vez no ano 2012...

Ano de 2012, eu assinando a mesma coluna Ombudsman aqui no Portal do Holanda. Hoje, revisitando antigos arquivos no computador, me deparei com um texto que escrevi no dia 15 de julho daquele ano de eleição municipal. Exatamente há 11 anos. Tratava sobre críticas de leitores e entendi que vale a pena ver de novo. Peço licença aos leitores para republicar o escrito, sem qualquer alteração do original. Vejam aí.



LEITORES CRITICAM OMBUDSMAN



Na coluna deste domingo 15, a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) foi chamada de deputada federal, um erro da ombusman, tornado ainda mais grave porque não foi percebido durante todo o dia. E poderia ter ficado sem retificação até não se sabe quando, não fosse um leitor chamar a atenção para a falha e, com toda a razão, recomendar o óbvio: revisar o texto antes de publicá-lo. Exatamente como esta coluna faz em relação a todo e qualquer material produzido e divulgado pelo Portal do Holanda. Depois da reclamação do leitor, a falha foi corrigida. Mesmo assim, a coluna deve um pedido de desculpas à senadora e aos leitores, o que estamos fazendo aqui. A “bronca” é um alerta: no ofício de escrever, todo cuidado é pouco.



Para quem não acompanhou o caso, a coluna comentou a opinião do Portal do Holanda sobre o encontro político de Vanessa, candidata à prefeitura de Manaus, com o governador Omar Aziz (PSD), o senador Eduardo Braga (PMDB) e correligionários, no Dulcila´s da Ponta Negra, na manhã de sábado. O encontro marcou a primeira reunião pública da candidata indicada pelos grupos políticos de Omar e Braga. O Portal entendeu que uma das fotos do evento, encaminhada às redações pela assessoria, não representava o real significado do momento, “de união e de força”. Ao contrário, mostravam “um mundo de indiferenças no qual pessoas não se veem ou se ignoram”.



FESTA DO INTERIOR



Outro leitor reclamou da coluna, mas sem razão. Isso porque a comparação do evento do Dulcila´s Ponta Negra (conforme mostrado nas fotos) com uma festa do interior, “na qual se comemora não se sabe exatamente o quê, ou quais emoções são compartilhadas”, são de autoria do responsável pelo Portal, o jornalista Raimundo Holanda. A coluna apenas citou o comentário. O leitor diz que a ombudsman não poderia ser “mais infeliz “, ao tratar, “sem dó nem piedade”, a população do interior, demonstrando “total falta de conhecimento da realidade” do interior do Estado do Amazonas. Indignado, afirma: “Essas pessoas do interior sabem muito mais o que comemoram nas suas festas, que a senhora sobre o que está escrevendo. Talvez devesse ter comparado a tal festa com os próprios participantes desta (sic) reunião, esses sim não sabem o que fazem nem por que fazem”.



A coluna solicitou explicação do Portal para responder ao leitor. A expressão “festa no interior”, segundo o Holanda, não foi empregada de forma pejorativa. E justificou: “Está relacionado a uma emoção desapegada de compromissos como, aliás, são as festas do interior, especialmente as juninas. O que se viu naquela foto foi a recriação de um ambiente que só se vê nas festas do interior, todos dançando geralmente naquele estilo da canção que Gal Costa expressa muito bem, com seus `babados, xotes e xaxados´. Convenhamos, no caso da Vanessa, se tratava de um encontro de congraçamento, que a foto divulgada não mostrava”. Eis, portanto, a explicação do autor das expressões que irritaram o leitor.



SABINO CASTELO BRANCO



Outra reclamação sobre o que chamou de “equívocos” do Portal, foi sobre o deputado federal Sabino Castelo Branco (PTB), também candidato a prefeito de Manaus na eleição deste ano. Na semana passada, segundo o leitor, o Portal informou que Sabino não havia conseguido entregar a documentação (ao Tribunal Regional Eleitoral). De novo a coluna solicitou explicações ao Holanda. Segundo ele, a falta de informação, nesse caso, é do leitor. “Sabino chegou aos 45 minutos do final do prazo e apresentou uma pasta de documentos. A Justiça eleitoral aceitou, sob a condição de ele regularizar a situação no dia seguinte. Na prática, não estava oficialmente regularizado”.



Ainda de acordo com o Holanda, até as 19h daquele dia, a informação do TRE era a de que Sabino não havia se habilitado. Inclusive a mesma informação, garante, também foi divulgada pelo jornal da TV Amazonas. Ou seja: Sabino estava na lista de candidatos, publicada no dia seguinte, mas com pendências a resolver. A coluna agradece a participação dos leitores e garante espaço para todo e qualquer questionamento, crítica ou sugestão que possam melhorar o trabalho do Portal.