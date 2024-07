Baterias do surfe feminino são suspensas e final masculina pode mudar

A programação original previa que tanto a competição masculina quanto a feminina terminariam nesta terça-feira. No entanto, com o adiamento das baterias femininas, essa previsão pode ser alterada.

As baterias das oitavas de final do surfe feminino na Olimpíada foram suspensas na noite desta segunda-feira (29). Segundo a organização dos Jogos Olímpicos, após mais de quatro horas de condições ideais, o vento começou a soprar forte e a chuva apareceu em Teahupo’o, no Taiti, "transformando a rebentação já perigosa em algo nitidamente pior".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.