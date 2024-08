Após competição, Biles diz que não quer mais enfrentar Rebeca Andrade; vídeo

TREMEU NA BASE, HEIN



Biles contou na coletiva que quando ficou sabendo pelo marido que estava em terceiro ficou super nervosa… A gente te entende, Biles, não deve mesmo ser fácil competir com a nossa FENOMENAL Rebeca Andrade!

Ao conquistar a medalha de ouro na noite desta quinta-feira (1º), em uma competição acirrada na ginástica individual, Simone Biles afirmou em entrevista que não quer mais enfrentar a brasileira Rebeca Andrade, que chegou bem perto e garantiu a medalha de prata na disputa das Olimpíadas de Paris.

"Eu não quero competir mais com a Rebeca! Estou cansada. Ela está muito perto de mim, nunca tive uma atleta tão próxima. Isso definitivamente me deixou alerta e trouxe a melhor atleta em mim. Então, eu fico empolgada e orgulhosa por competir com ela, mas nã-não", brincou. "Estou ficando desconfortável, não gosto desse sentimento!"

Biles terminou a disputa na Arena Bercy com 59.131 pontos, contra os 57.932 obtidos pela brasileira. Na disputa, o que se destacou foi o salto que rendeu à norte-americana 15.766, a maior nota da noite.

Simone ainda disse que Rebeca é uma atleta fenomenal e por estarem com pontuações muito parecidas precisou se concentrar e usar suas armas mais pesadas. A brasileira ficou feliz com o elogio e disse: "Muito legal saber que eu dei trabalho para a Simone Biles, né? Pô! É a melhor do mundo, é um fenômeno", disse Rebeca."Fiquei muito orgulhosa dela, foi incrível. Fiquei muito, muito, feliz."