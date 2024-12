Veja o que cidadãos cubanos e americanos podem fazer em cada país hoje

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Dez anos após a retomada das relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos, em 17 de dezembro de 2014, o vínculo entre ambos os países piorou e enfrenta a expectativa de agravamento com a volta de Donald Trump ao poder.

O duro embargo econômico aplicado por Washington contra Havana continua asfixiando a economia da ilha, proibindo exportações e importações e todo comércio com os EUA, além de impedir que americanos visitem Cuba a turismo.

Por outro lado, a retomada de relações abriu a possibilidade de viagens para fins como trabalho, pesquisa e a participação em eventos esportivos. Americanos também podem enviar dinheiro a cubanos, com exceções.

Veja abaixo o que cubanos e americanos podem fazer em cada país hoje.

CIDADÃOS NORTE-AMERICANOS PODEM FAZER VIAGENS DE TURISMO A CUBA?

Não. Viagens a turismo são proibidas por lei. Os americanos têm 12 licenças para ir a Cuba ligadas a algumas atividades específicas: trabalho, comparecer a eventos esportivos e públicos, jornalismo, visitas familiares, assuntos governamentais, atividades religiosas, pesquisa, projetos humanitários e atividades de exportação autorizadas.

NESSES CASOS, PRECISAM DE VISTO?

Sim.

TEM LIMITE DE DINHEIRO PARA LEVAR?

Não, mas se o montante for superior a US$ 5 mil, o valor precisa ser declarado. Cartões de crédito e débito dos EUA não funcionam em Cuba. É preciso levar dólares ou euros e trocar por peso no país.

OS AMERICANOS PODEM SE HOSPEDAR EM QUALQUER LUGAR EM CUBA?

Não. O Departamento de Estado tem uma lista com endereços de acomodações que são proibidas para os americanos por serem do governo ou controladas por ele, por exemplo.

CIDADÃOS AMERICANOS PODEM MANDAR DINHEIRO PARA CUBA?

Sim, em algumas situações. Os americanos podem enviar dinheiro a membros da família, pessoas específicas e algumas entidades. Há uma lista com uma série de organizações e pessoas que são proibidas de receberem dinheiro dos Estados Unidos por estarem ligadas a militares e ao partido de Cuba.

CUBANOS PODEM VIAJAR PARA OS ESTADOS UNIDOS?

Sim.

PRECISAM DE VISTO?

Sim.

CUBANOS PODEM RESIDIR NOS ESTADOS UNIDOS?

Sim, a depender do caso. Uma lei de 1966 permite que nativos ou cidadãos cubanos que estejam a um ano no país, mesmo que tenham entrado de forma ilegal, possam tentar obter um visto de residência permanente. Em algumas situações, o governo também pode dar um parole, que é uma autorização de visto temporária. Em 2022, os EUA retomaram o Programa de Parole de Reunificação Familiar Cubana, que permite a parentes de cubanos que aguardam a resposta sobre o visto permanente fiquem no país norte-americano por até três anos.