TikTok tira aplicativo do ar nos EUA após lei e decisão judicial

Mais de 270 milhões de usuários norte-americanos foram pegos de surpresa após o TikTok decidir suspender as atividades do aplicativo neste domingo (21). O aplicativo também foi retirado das lojas virtuais da Apple e do Google.

Ao tentar acessar o app, os americanos são informados do bloqueio e são direcionados a uma página que explica detalhadamente o motivo da suspensão.

A empresa se antecipou à decisão de Donald Trump, que havia sinalizado que concederia perdão de 90 dias, para que a plataforma pudesse se desvincular da empresa chinesa ByteDance, que a preside.

Em nota, o TikTok informou que suspendeu as atividades em virtude da lei que proíbe o funcionamento do app no país alegando riscos à segurança nacional.

A mesma foi aprovada ainda no Governo Biden e se pauta no argumento de que por ser controlada por uma empresa chinesa, os dados de usuários armazenados na plataforma podem ser usados como forma de espionagem ou recrutamento pelo país asiático.

A China e os EUA tem uma relação conturbada há anos e o crescimento do TikTok no país acabou incomodando os órgãos de segurança do país, uma vez que o mesmo é usado por quase metade da população.

Por conta disso, os EUA exigiram que o TikTok seja vendido à outra empresa para que possa operar no país. Diante disso, Trump comunicou que está inclinado a conceder perdão de 90 dias para dar mais tempo à plataforma para que o processo de venda aconteça, porém, a decisão final só seria anunciada nesta segunda-feira (20).

Contudo, com lei entrando em vigor hoje, o TikToker, o Google e a Apple preferiram não arriscar sofrer sanções e por isso realizaram a desativação.