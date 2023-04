Restaurante que oferece jantar com nudez obrigatória por R$ 445 faz sucesso

O jantar com nudez não é exclusivo para mulheres e, homens também podem participar apenas se forem indicados por outros que já passaram pela experiência. Os convidados também precisam preencher um formulário explicando o porquê do interesse.

A experiência acontece em Nova York por R$ 445 (U$ 88) e para entrar no local é necessário realizar uma inscrição e esperar ser selecionado para, segundo o site do evento, desfrutar de "um espaço libertador que celebra o nosso eu mais puro, através da culinária de base vegetal, arte, nudez e amor-próprio".

Um restaurante está fazendo sucesso com um serviço diferente do que é oferecido em outros estabelecimentos. O The Füde Dinner Experience, criado pela artista e modelo Charlie Ann Max, criou um jantar com nudez obrigatória. Ou seja, comer nu ao lado de pessoas desconhecidas.

