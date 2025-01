Quem são as 3 primeiras reféns a serem libertadas por Hamas em cessar-fogo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Romi Gonen, Doron Steinbrecher e Emily Damar foram as primeiras reféns liberadas pelo Hamas neste domingo (19), primeiro dia do cessar-fogo que entrou em vigor às 11h15 do horário local (6h15 no horário de Brasília). Em troca de cada uma, 30 palestinos mantidos em prisões israelenses devem ser libertados.

*Romi Gonen, 24*

Foi sequestrada enquanto participava do Supernova, festival de música eletrônica que acontecia no sul de Israel no dia 7 de outubro de 2023. Em entrevista à Folha, a mãe de Romi, Meirav Leshem Gonen, conta que acompanhou a filha por telefone até que terroristas da facção extremista a levaram.

A notícia mais recente que Merav teve de Romi foi durante a trégua ocorrida em novembro passado. Ela conta que a filha deveria ter sido libertada naquela semana, mas o cessar-fogo acabou sendo interrompido antes que isso pudesse acontecer, em 1º de dezembro. Na ocasião, uma das pessoas que tinham sidos libertadas disse a Meirav que Romi estava na rede de túneis mantida pelo Hamas debaixo de Gaza.

*Doron Steinbrecher, 31*

A enfermeira veterinária estava em seu apartamento no dia 7 de outubro de 2023, quando terroristas do Hamas invadiram o kibutz Kfar Aza, onde 11 pessoas foram mortas e sete foram sequestradas.

Ela vivia em uma área do kibutz voltada aos moradores mais jovens e solteiros. O jardim da casa de seus pais, também em Kfar Aza, foi transformado em uma espécie de quartel-general pelo Hamas, mas os terroristas nunca entraram na casa deles.

A família de Doron manteve contato com ela durante toda a manhã do ataque, até o momento em que ela mandou um áudio dizendo que tinha sido levada pelo Hamas.

"Vivo em Kfar Aza há 34 anos. Sempre nos deram a sensação de que estávamos protegidos. Mas no final, eles invadiram, nos mataram, nos sequestraram e queimaram nossas casas", disse Yamit Ashkenazi ao jornal The Times of Israel.

*Emily Damari, 28*

Também foi levada no ataque ao kibutz Kfar Azar.

Em janeiro do ano passado, após ser libertada, Dafna Elyakim disse que encontrou Emily e outras quatro reféns, Liri Albag, Naama Levy, Romy Gonen e Agam Berger ao ser levada para os túneis do Hamas.