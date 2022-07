Nasa descobre objeto misterioso em Marte e intriga observadores do espaço

Um objeto misterioso encontrado pelo robô "Perseverance" da Nasa tem intrigado os observadores do espaço desde o último dia 12 de julho, quando foi fotografado. O "espaguete" encontrado na superfície do planeta vermelho está sendo descrito como "planta rolante do deserto" e "linha de pesca".

Mesmo com as suposições "criativas", para Nasa a explicação mais plausível é que se trata dos restos de um componente utilizado para pousar o robô na superfície do planeta em fevereiro de 2021.

"Estivemos discutindo de onde veio, mas especula-se que seja um pedaço de corda do paraquedas ou do sistema de pouso que leva o robô ao solo. É preciso ter em conta que não está confirmado que seja uma coisa ou outra", disse à AFP um porta-voz de um laboratório da Nasa.