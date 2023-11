Morre Rosalynn Carter, ex-primeira-dama dos EUA, aos 96 anos

De acordo com o G1, Rosallyn e Carter se casaram em 1946, 15 anos antes de ele ser eleito governador da Geórgia. Depois de deixarem a casa branca, em 1981, o casal criou a fundação The Carter Center para atuar na mediação de crises internacionais e observador em processos eleitorais.

Morreu neste domingo (19) a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Rosalynn Smith Carter, aos 96 anos. A informação foi confirmada nas redes sociais pelo The Carter Center, fundação da qual ela era fundadora junto do seu marido, o ex-presidente Jimmy Carter, nas redes sociais.

